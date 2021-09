Consultas Externas e Hospital de Dia de Medicina voltam para o 10.º piso no Hospital de Abrantes

Após 3 dias sem doentes COVID na enfermaria de Cuidados Intensivos, o Conselho de Administração do CHMT considerou estarem reunidas as condições para transferir as Consultas Externas, o Hospital de Dia de Medicina e a Hospitalização Domiciliária, na unidade de Abrantes, para o 10.º piso.

A medida vai no sentido da retoma da melhoria das condições de prestação de cuidados e na melhoria do acesso dos utentes, o que só é possível graças à diminuição do número de infetados, facto que resulta, indubitavelmente, do processo de vacinação que foi implementado nos últimos meses, refere o comunicado do CHMT.

No entanto, isso não significa que a pandemia esteja ultrapassada e que tudo já esteja normal, avisa o CHMT, sublinhando que “o vírus existe e continua em circulação, pelo que o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo apela a todos os utentes que cumpram as normas de uso de máscara e manutenção das distâncias de segurança, e que sigam as instruções dos profissionais de saúde no recurso às Consultas Externas e Hospital de Dia”.

Ao longo destes meses, os profissionais de saúde têm dados provas de uma abnegada dedicação, sem igual, que devemos lembrar e agradecer a todo o momento. Tudo o que façamos para os proteger e garantir a sua segurança, significa ajudar-nos a nós próprios. A todos eles um infinito “Bem hajam”.

