Pesca Lúdica: Bloco vai propor no Parlamento fim da proibição no Médio Tejo

O Bloco de Esquerda vai apresentar na Assembleia da República uma iniciativa para pôr fim à proibição da pesca lúdica nos 52 quilómetros do Tejo entre Ortiga, em Mação, e a ponte da EN 243, que liga os concelhos da Golegã e da Chamusca.





Este troço do Tejo está atribuído às zonas de pesca profissional de Constância/Barquinha e de Ortiga, onde apenas são permitidas a pesca profissional e a pesca desportiva. A proibição impede os pescadores lúdicos de acederem ao rio e usufruírem de uma atividade social, de convívio, e de contacto com a natureza.

“Antes de definir a nossa posição quisemos conhecer o estado das populações de peixes do Médio Tejo, tendo o Ministério do Ambiente informado que estas se encontram em bom estado de conservação”, adiantou a deputada Fabíola Cardoso.

“O Governo disse-nos também que o número de licenças pedidas por pescadores profissionais é hoje cerca de metade da quota máxima atribuída à região, o que sugere que o esforço de pesca naquele troço do Tejo não é elevado. Por isso consideramos que abrir aquelas águas à pesca lúdica – se bem gerida e monitorizada – não coloca em risco o bom estado de conservação da fauna e permite devolver às pessoas uma atividade social importante na região, especialmente depois de uma situação prolongada de confinamento pandémico que as privou do convívio e do contacto com a natureza”, sublinhou Fabíola Cardoso.

A deputada Fabíola Cardoso e o vereador da Câmara Municipal de Abrantes, Armindo Silveira, estiveram hoje reunidos com o Grupo Unidos pelo Tejo, que representa uma comunidade de pescadores lúdicos que reivindicam o fim da proibição da pesca lúdica no Médio Tejo.



Os eleitos do Bloco assumiram na reunião o compromisso de avançar com uma iniciativa que ponha fim à proibição, desde que esteja salvaguardado o acompanhamento do estado de conservação da fauna piscícola. Os bloquistas sublinharam ainda a necessidade de as entidades governamentais trabalharem de perto com os grupos de cidadãos e associações que usufruem e defendem o Médio Tejo, para com eles articularem medidas que garantam uma gestão eficaz daquele troço do rio.

O Bloco de Esquerda vai agendar uma visita às zonas de pesca profissional do Médio Tejo e continuar a ouvir associações e organizações ambientalistas.

