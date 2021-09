Politécnico de Santarém acolheu semana nacional do empreendedorismo e da inovação

Cerca de 200 alunos e docentes oriundos dos Institutos Politécnicos de todo o país participaram nas Finais Nacionais dos projetos Poliempreende e Link Me Up

Decorreu de 13 a 16 de setembro a Semana Nacional do Empreendedorismo e da Inovação, acolhida e dinamizada este ano pelo Politécnico de Santarém e que decorreu nas cidades de Santarém e de Rio Maior, nas quais o IPSantarém tem as suas Escolas Superiores.

A Semana Nacional do Empreendedorismo é organizada anualmente e inclui a Final Nacional do Poliempreende (Concurso de Empreendedorismo da rede Politécnica Nacional, que vai já na sua 17.ª edição). A iniciativa é, em cada ano, organizada pela Coordenação Nacional desse ano que, rotativamente, passa por todas as 21 Entidades integrantes da rede (Institutos Politécnicos, Escolas Politécnicas não integradas e Universidades com Ensino Politécnico).

Este ano, ao tema do empreendedorismo juntou-se também o tema da Inovação uma vez que, pela via da dinamização do Projeto Link Me Up (dinamização de casos de co-criação de inovação), no qual participaram 13 Institutos Politécnicos, competia também ao IPSantarém organizar a Final Nacional dos Casos de Co-Criação.

Estiveram no evento cerca de 200 alunos e docentes que participaram nas várias atividades do Programa.

As equipas do Poliempreende (projetos 2020 e 2021) ficaram instaladas em Santarém onde chegaram na tarde do dia 13. Após o check-in, participaram numa atividade de boas-vindas – um peddy-paper pelo Centro histórico da Cidade – onde, divididas em equipas mistas oriundas dos vários Politécnicos, iniciaram o percurso no Convento de São Francisco terminando nas Portas do Sol, onde foram acolhidos pela Vice-presidente da autarquia, Inês Barroso, e pela Vice-presidente do IPSantarém, Sónia Seixas.

O dia 14 foi um dia de trabalho dedicado à afinação das Apresentações Finais que começou com uma sessão dinamizada pelos “Os Improváveis” e seguiu com trabalhos de melhoria de pormenores nas apresentações, acompanhados por consultores da Inova+.

No dia 15 decorreram as 2 Finais Nacionais (projetos 2020 e projetos 2021) com a realização dos Pitchs perante júris constituídos por elementos do Banco Santanter (Cristina Neves e Duarte Correia), OCC (Nélson Ferreira e Álvaro Costa), Nersant (Pedro Félix e Sofia Plaza) e Garval (Magda Santos e Hélder Bento).

As equipas que não estavam em horário de apresentação aproveitaram para realizar uma visita à Entogreen, projeto de empreendedorismo oriundo da academia, que se encontra instalado em Santarém.

Este dia terminou com um grande jantar conjunto com todos os participantes do evento, que decorreu no Santarém Hotel.

Quanto às equipas de Co-Criação, estas ficaram instaladas em Rio Maior onde chegaram também no dia 13, tendo nessa tarde passeado pelas Salinas, pela Villa Romana e pelo renovado Parque do Rio. Finalizaram o dia com um jantar de boas-vindas oferecido pelo Município de Rio Maior, cujo presidente, Filipe Santana Dias, fez questão de estar presente na companhia do Presidente do IPSantarém.

Tal como em Santarém, o dia 14 foi um dia de trabalho dedicado à afinação das Apresentações finais. Estes trabalhos decorreram no Centro de Negócios e Inovação de Rio Maior e foram dinamizados com o apoio de uma equipa de consultores da Inova+ e de “Os Improváveis”.

No dia 15 teve lugar a Final Nacional de Casos de Co-Criação de Inovação, na qual as 13 equipas participantes (as vencedoras da Fase Regional realizada em cada um dos Politécnicos participantes) realizaram o seu Pitch perante um júri composto por Dora Roberto (CGD), Pedro Saraiva (Tagusvalley), Nuno Malta (CNIRM) e João Samartinho (IP Santarém, presidente do júri, sem direito a voto).

Também neste dia decorreu uma visita à empresa Planície Verde, um exemplo de inovação permanente no Concelho de Rio Maior. Este dia terminou com um grande jantar conjunto com todos os participantes do evento, que decorreu no Santarém Hotel.

O último dia do evento decorreu na Escola Superior Agrária de Santarém onde teve lugar uma Conferência sobre a temática do Financiamento de projetos inovadores oriundos da Academia, na qual participou a BlueCrow, sociedade de capital de risco gestora dos Fundos Blue Crow Innovation.

Seguiu-se um almoço conjunto e a Sessão de Apresentação de Resultados e Divulgação dos Vencedores.

Esta sessão contou com a presença do presidente do Compete2020 (entidade financiadora do projeto Link Me Up), Nuno Mangas, e o administrador da Agência Nacional de Inovação, João Borga (antigo Coordenador da Rede Nacional de Incubadoras e conhecedor do Poliempreende).

O presidente do IPSantarém, João Moutão na abertura da sessão

Abriu a sessão o presidente do IPSantarém, João Moutão, com uma intervenção de boas-vindas, agradecimento pela participação e de orgulho pela organização de um evento desta natureza no Politécnico de Santarém. Foi salientado no discurso de abertura o papel fundamental dos patrocinadores, em especial o Banco Santander, a Delta Cafés, a Ordem dos Contabilistas Certificados e a Garval. Seguiu-se uma apresentação de resultados intermédios do projeto Link Me Up realizada por Rui Pedrosa, Presidente do IPLeiria, promotor líder do projeto Link Me Up. Após esta apresentação, na qual foi patente o excelente nível de desenvolvimento do projeto, foi entregue pela primeira vez o Prémio Professor José Adriano Pires, que homenageia este docente do IPBragança, prematuramente falecido, e que foi um grande entusiasta do empreendedorismo e do Poliempreende. Este prémio, na sua primeira edição, foi apresentado pelo Presidente do CSISP, Pedro Dominguinhos, e vencido pelo Prof. Pedro Parreira, docente da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, tendo sido entregue por André Pires, filho de José Adriano Pires.

Entregas dos Prémios aos projetos vencedores das 3 Finais Nacionais que decorreram nesta Semana Nacional do Empreendedorismo e da Inovação

Por fim, as entregas dos Prémios aos projetos vencedores das 3 Finais Nacionais que decorreram nesta Semana Nacional do Empreendedorismo e da Inovação: Final Nacional de Casos de Co-Criação, Final Nacional Poliempreende – Projetos 2020 e Final Nacional Poliempreende – Projetos 2021.

Encerraram a sessão as intervenções do presidente do Compete, Nuno Mangas, e do Administrador da ANI, João Borga, que enalteceram o trabalho dos Institutos Politécnicos na dinamização do empreendedorismo e da inovação e salientaram a capacidade de trabalho conjunto que a rede politécnica nacional revela e de que é exemplo máximo o Poliempreende, projeto que vai já para a sua 18ª edição.

Ainda durante a Sessão foi entregue ao IPBeja a bandeira do Poliempreende, gesto simbólico que sinaliza a passagem da coordenação nacional de Santarém para Beja.

