PS em força em S. Vicente do Paúl e Vale de Figueira

O Partido Socialista apresentou no domingo o seu projeto eleitoral para a União de Freguesias de São Vicente do Paúl e Vale de Figueira. Liderada pelo socialista César Cordeiro, a lista é composta alternadamente por independentes dos territórios de Vale de Figueira e de São Vicente do Paúl, tendo como mandatários Manuel Cordeiro, para Vale de Figueira, Paula Gonçalves para São Vicente do Paúl, e Daniela Fernandes, mandatária para a juventude. A apresentação decorreu com a presença do candidato à Càmara de Santarém Manuel Afonso e de grande parte da equipa de candidatos e candidatas à vereação, que participaram num evento duplo, em Vale de Figueira e no Sobral, em São Vicente do Paúl.

Além de apresentar toda a sua equipa, César Cordeiro apresentou também as principais linhas do seu compromisso eleitoral, das quais se destacam a implementação da rede de saneamento básico no território de São Vicente do Paúl e a construção do Pavilhão Multiusos de Vale de Figueira. A candidatura dedica igualmente um grande espaço às questões sociais, à educação e à saúde, comprometendo-se a intervir no parque escolar e a criar um serviço de apoio na saúde ao domicílio para idosos carenciados.

As infraestruturas ligadas à rede viária preocupam igualmente esta candidatura, com César Cordeiro a dar nota de que pretende “colocar passeios nas nossas ruas e asfaltar onde moram pessoas, porque não são os terrenos agrícolas que precisam de estradas alcatroadas, são as ruas onde moram pessoas!” O cabeça de lista do PS sublinhou bem a sua preocupação “com o estado da nossa rede viária e com a falta de ação deste executivo, que permitiu que se chegasse a um estado de degradação como nunca aqui houve” e prosseguiu: “começando pelos buracos nas nossas estradas, passando pelas bermas cobertas de ervas e pelas valetas entupidas, nada tem sido feito por executivo junta da infraestruturas de Portugal para resolver problemas.” César Cordeiro acrescentou: “Convido todos e todas a sair do carro na ponte da Panela e verem o estado em que está a infraestrutura! Está escorada, sobre a linha do Norte, em risco de partir, sobretudo quando lá passam os camiões carregados. Tudo isto está escondido das pessoas, como estão muitas outras coisas.”

O ambiente está também elencado no conjunto de compromissos ontem assumidos perante a população dos dois territórios da União de Freguesias: “vamos cuidar do ambiente e candidatar as margens do Alviela a um projeto de requalificação”, disse o candidato, rematando com a promessa de criar um centro interpretativo da Cultura Avieira, tema de uma conferência na margem do Tejo, a meio da manhã, enquanto se descansava de uma caminhada que fez parte do programa desta jornada.

Das medidas destacadas, foi igualmente mencionada a questão da transparência da gestão da freguesia e do que se passa nas Assembleias de Freguesia, que, por imposição da Presidente, decorrem à porta fechada e sem transmissão online desde o início da pandemia. “Vamos retomar as Assembleias de Freguesia abertas à população, para que toda a gente possa saber o que ali se discute e aprova, vamos divulgar toda a documentação pública da Junta de Freguesia, para que haja transparência”, sublinhou César Cordeiro.

