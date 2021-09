TAGUS promove aviso de concurso destinado a aumentar a capacidade de armazenagem do vinho

A TAGUS – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior tem aberto um novo período de candidaturas, até dia 29 de outubro de 2021, para financiar projetos que se enquadrem na operação 10.2.1.2. Pequenos Investimentos na Transformação e Comercialização dos Produtos Agrícolas – Armazenamento do Vinho, a implementar em Abrantes, Constância e Sardoal.

Esta medida do PDR2020 – Programa de Desenvolvimento Rural incide a sua intervenção no apoio a unidades agroindustriais para aquisição de equipamentos destinados a aumentar a capacidade de armazenagem do vinho.

Trata-se do 8.º aviso de concurso que a Associação promove no Ribatejo Interior, no âmbito desta operação e tem disponível uma dotação de 100.000,00 €. Destina-se a pessoas singulares ou coletivas que se dediquem à transformação ou comercialização de produtos agrícolas, proporcionando a oportunidade de obter um apoio de 50% do investimento total, desde que o custo total elegível seja igual ou superior a 10 000 € e inferior ou igual a 200 000 €.

A candidatura será pontuada quando for apresentada por operador que tenha certificado vinho com denominação de origem (DO) ou indicação geográfica (IG) na campanha 2020/2021, também em função do número de depósitos de armazenagem previstos adquirir, isto no critério do contributo da candidatura para os objetivos da Estratégia de Desenvolvimento Local, que representa 65% da pontuação do mérito da candidatura. Relativamente aos outros critérios de mérito, referem-se à criação de postos de trabalho, taxa interna de rentabilidade e a candidatura ser apresentada por pessoa singular ou coletiva reconhecida com o estatuto de agricultor familiar ou de jovem empresário rural.

A submissão das candidaturas, cofinanciadas pelo FEADER – Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural, devem ser efetuadas através de formulário eletrónico disponível no sítio do portal do Portugal 2020 em www.portugal2020.pt, do PDR2020 em www.pdr-2020.pt. Para quem pretenda obter mais informação, é possível faze-lo através do site da TAGUS, www.tagus-ri-.pt, onde estão disponíveis as orientações técnicas, o aviso de abertura do concurso e a legislação aplicável, no entanto a TAGUS encontra-se disponível, por contacto telefónico 241 106 000 ou por e-mail tagus@tagus-ri.pt, para prestar todos os esclarecimentos essenciais ao entendimento da operação 10.2.1.2 – Pequenos Investimentos na Transformação e Comercialização de Produtos Agrícolas – Armazenamento do Vinho.

