Ténis – Inês Murta entra a ganhar na qualificação do Santarém Ladies Open

A portuguesa Inês Murta começou de forma bastante promissora a sua participação na fase de qualificação da 5.ª edição do Santarém Ladies Open, ao bater a francesa Juliette Mazzoni, por claros 6-0 e 6-0. A algarvia terá agora como oponente na ronda de acesso ao quadro principal a russa Ekaterina Shalimova, que superou a luso-suiça Milla Sequeira, por 6-1 e 6-3.

A lisboeta Sara Lança tentou, mas não conseguiu fazer frente a uma experiente Angélica Moratelli, com a italiana a vencer por 7-5 e 6-1. Pelo caminho ficaram também Ana Filipa Santos, Matilde Jorge e Madalena Amil. A alentejana Pipa não encontrou soluções para fazer frente a Fiona Ganz, duelo ganho pelo suíça, por 6-3 e 6-2, Matilde, em dia não, caiu prematuramente ante a eslovena Ziva Falkner, por 6-1 e 6-0, ao passo que Madalena perdeu para a japonesa Mei Yamaguchi (6-3 e 6-1).

Torneio internacional com 25 mil dólares de prise money

Entretanto, foram hoje realizados os sorteios para os quadros principais de singulares e pares. Na competição individual, que tem duas tenistas com rankings pouco usuais para um torneio com 25 mil dólares de prize money, a eslovaca Viktoria Kuzmova, atual 149.ª do Mundo, e Anastasia Rodionova, 150.ª WTA, já sabem que terão pela frente tenistas teoricamente acessíveis, com Kuzmova a bater-se com uma qualifyer, ao passo que Rodionova defronta a britânica Eden Silva.

A melhor das portuguesas no ranking mundial (ocupa atualmente o 396.º posto na classificação, a vimaranense Francisca Jorge, vai esperar pelo desfecho do qualifying para conhecer a sua oponente, ao mesmo tempo que as quatro jogadoras lusas que beneficiaram de wild card para disputar o “main draw”, vão sentir dificuldades para seguir em frente. Assim, Mafalda Guedes joga com a ucraniana Daria Snigur, tenista que venceu o torneio júnior de Wimbledon em 2019, Sofia Pinto terá como adversária a francesa Salma Djoubri, Matilde Morais joga com uma jogadora proveniente da fase de qualificação e, finalmente, Sana Garakani, mede forças com a alemã Tatjana Maria, 207.ª do Mundo.

Nos pares, a belga Marie Benoit e a britânica Eden Silva são as principais favoritas mas terão que se acautelar já que na parte inferior do quadro estão as experientes tenistas inglesas, Alicia Barnett e Olivia Nicholls, ou não menos forte conjunto formado pela portuguesa Inês Murta e a espanhola Olga Parres Azcoitia. Francisca Jorge (que venceu a prova ao lado da espanhola Olga Parres em 2020), vai formar dupla com a irmã, Matilde.

O Santarém Ladies Open está dotado com 25 mil dólares em prémios monetários e decorre até ao próximo dia 26 de Setembro. A entrada é livre.

