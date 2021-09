Viagens ao interior da literatura de crime e mistério (3): Onde se demonstra que a literatura de crime e mistério vem da noite dos tempos

Fala-se de Edgar Allan Poe como o verdadeiro “Pater”, o demiurgo da literatura de crime e mistério.

Discordo. Sabem porquê?

Edgar Allan Poe

Leia-se, por exemplo, no Antigo Testamento[1] os feitos detectivescos de Daniel, Profeta do judaico-cristianismo: o desvendar da cabala contra Susana, filha de Helquias, mulher de Ioachim, confundindo dois criminosos caluniadores e potenciais violadores.

E a ainda mais astuciosa descoberta dos roubos de alimentos sagrados, feitos pelos sacerdotes de Bel, inventando um implacável sistema para desmascarar os ladrões.

Daniel esparge sigilosamente cinzas, em torno do altar onde se depunham os alimentos e oferendas para o seu Deus e, na manhã seguinte, com uma sábia análise de pegadas, digna de Sherlock Holmes, denuncia os sacerdotes ladrões ao rei indignado.

Estamos no reinado do tirano Antíoco IV, Epifânio (dinastia dos Selêucidas), rei de Judá (m. 165 AC).

E ninguém negará a riqueza imaginativa, o recorte literário da cultura dos povos semitas, na obra escrita e tradição oral, que credibilizam aquela de um short story profeta-detetive.

Um pouco anteriores a Edgar Poe…

A Bíblia regurgita de crimes, se pensarmos bem.

Cegos pelo ciúme, face a uma pretensa ou real preferência paternal, os irmãos de José lançam-no a uma cisterna (acaba vendido como escravo no Egito) e fazem crer a seu pai que morreu; Caim vai mais longe e assassina Abel; desejando-a ardentemente, David envia o marido de Betthseeba para uma morte certa; Judite droga e decapita friamente Holofernes; Herodes pratica mass-murder de crianças; nem falo nos terroristas andróginos que arrasaram Sodoma e Gomorra: o crime injustificado, resumindo, é tão velho como a Humanidade.

E não apenas em Israel; as lendas da vida do gigante Gilgamesh de Ourouk, as mitologias Celtas, Maias, Hititas e Astecas, sem falar da religião Egípcia, lá estão para o provar.

Nas epopeias babilónicas clássicas são inúmeros os heróis-deuses que matam, traem, planeiam crimes pérfidos, de Mardouk a Ereshkigal, irmã de Ishtar e rainha dos infernos. Os motivos, iguais aos do tempo de Poirot: desejo, cobiças, vingança.

Nos mitos celtas o deus Lá Táin Bó Cualngé, como no Oeste selvagem de Wyatt Earp, rouba-se gado.

Cúchulainn, filho do deus Lug, mata e, no frenesim da matança, nem distingue amigos de inimigos.

Nos mitos nórdicos, Odin, Loki e Hoenir são psicopatas assassinos, em diversas ocasiões.

No texto Sha-Namé iraniano, os demónios Div, são personificações (quão humanas) do Mal. Que o diga Ahriman.

E os crimes que cometem não param um momento.

Akvan e Div-e Sepid são muito mais implacáveis que Crippen ou Landru…

O Popol-Vuh dos Maias narra episódios da vida de Yum Cimih (o senhor da Morte) esquelética figura inquietante e, em pormenor, os feitos dos Criadores do Mundo (são dois, Gucumatz, a Serpente Emplumada e Huracan) quando, ao criarem a Terra, destroem o universo, com trovejantes dilúvios de resina; refeito este, destroem-no também, recorrendo a demónios ferozes e animais monstruosos.

Hannibal Lecter seria mais generoso, creio eu…

Paul Féval

Toda a construção demiúrgica dos egípcios baseia-se em crimes hediondos, do assassinato de Osíris pelo seu irmão Sethi, de obscuros incestos e traições, de canibalismo mesmo (terminada a vingança de seu sobrinho Horus, os deuses retalham, cozinham em forma de empada e comem Sethi, sob a forma de hipopótamos).

Nos politeísmos grego e romano, temos verdadeiras enciclopédias de patologia criminal, ou de violação (em que Zeus, o pai dos deuses, é campeão) a assassinatos em série, parricídios, burlas, roubos e raptos. A dificuldade está na escolha…

E continuamos, ao longo de séculos e séculos da História.

Pode ir-se mais longe, pode aproximar-se (se o preferirmos) a data de um nascimento do relato misterioso ou criminoso, em total harmonia com os cânones da literatura de crime e mistério atual.

Porque não o Édipo Rei, de Sófocles, onde aquele, qual detetive atento, investiga o assassinato do rei Laios e se descobre, num lance digno de Hitchcock, realizando um filme com guião de Agatha Christie, assessorada por Freud, ser ele mesmo o assassino?

Porque não Macbeth, escrito não por Shakespeare, mas por John Dickson Carr ou Ruth Rendell?

Ou The Merchant of Venice, digno de um drama de tribunal de Erle Stanley Gardner?

Ou ainda Titus Andronicus, que ultrapassa de longe, em horror, os banais “Red Dragon” ou o “Birdman”, de Thomas Harris e Mo Haider?

A lenda celta do manhoso Taliesinn, feiticeiro e semideus, aldrabão genial e burlão, poderia ser protagonizada pelo Santo ou por Arsène Lupin…

E continuaria indefinidamente, o que, além de fastidioso, seria uma mera redundância, numa explicação do que me parece já sobejamente evidente.

Não há um nascimento de uma literatura de crime e mistério.

Não há um pai fundador: há imensos, coletivos e individuais, num processo de acumulação multímoda de cultos de mistério, horror e crime, contados à lareira, ao longo da história da sociedade humana.

Já no século XVIII, sob o nome de serendipity (forma racional de aproveitar um facto desconhecido, partindo da análise reinterpretativa de diversos dados visíveis, deles extraindo conclusões novas e inteligentes, sem sequer o procurar) se designavam os que, à maneira de Horace Walpole (1754), seguiam a investigação brilhante dos príncipes de Serendip (“Le Voyage et Aventures des Trois Princes de Serendip”, história do Chevalier de Mailly, baseada num dos contos das “Mil e Uma Noites”).

Este conto, como imensos outros daquela obra, era conhecido na Europa, muito antes da versão das “Mil e Uma Noites” de Antoine Galland. Como diz Aquilino Ribeiro[2] “desde a Renascença que novelistas e dramaturgos se aproveitavam delas, como os hortelões dos alfobres. Quantos não iam colher um tema àquela floresta de ficções?”.

A história dos três príncipes (que Voltaire imita, com o seu “Zadig”, a cadela da rainha e o cavalo do rei…) é uma das inúmeras fontes, populares ou eruditas, que, ao longo da História humana, destacaram o mérito dos que paravam lucidamente para pensar.

Primeira fonte, pois.

Caim e Abel: óleo de Danielle Crespin (1618)

Outro antepassado tem origem em relatos, vividos ou ficcionados, de protagonistas da prevenção e punição do crime, oriundos em grande parte, do nascimento de polícias nacionais urbanas, criadas por uma burguesia rica e mais cultivada, em estado de afirmação social.

O que nos conduz à introdução na ficção literária, de lendas centradas nos corpos de polícia estruturados: entre outros, os Bow Street Runners (Sir John Fielding) e os Peelers (Sir Robert Peel) em 1829, em Londres. E à Brigade de Sûreté, em Paris, e às vidas de alguns dos seus novos heróis “de classe” (diria Marx).

As Memórias de alguns destes polícias precursores (As “Mémoires”, de Eugene François Vidocq, “Recollections of a Detective Police-Officer”, de William Russell, de 1856, as “Revelations of a Private Detective”, de Andrew Forrester Jr., o essencial “The Ticket-of-Leave Man”, de Tom Taylor, em 1863, entre tantas…) terão, por igual, um papel decisivo na génese do dito romance policial.

Apócrifas ou não, farão despertar, nos proletários do mundo das letras, que vivem sobretudo da pena (sejam jornalistas ou romancistas), o desejo de utilizar esse rico “filão”, na gestação de emoções nos leitores (e, sobretudo, leitoras…).

Honoré de Balzac, com o seu Vautrin do “Père Goriot”, “Illusions Perdues” e “Splendeurs et Misères des Courtisanes”; Victor Hugo e o seu Inspector Javert de “Les Misérables”; Alexandre Dumas, com o seu Mr. Jackal, em “Mohicans de Paris”; Charles Dickens, com o seu Inspector Bucket, em “Bleak House”, ou Dick Datchery, da sua obra inacabada, “The Mystery of Edwin Drood” (1870); Wilkie Collins, com os romances “The Woman in White” e “The Moonstone”.

Destas fontes brotarão os primeiros ensaios de romances da real ficção de crime e mistério.

Isto sem deixarmos de citar, entre os lugares cimeiros, como o faço, antes e acima de quaisquer outros (com exceção de W. Godwin e W. Collins), a série de livros de Edgar Allan Poe, “The Murders in the Rue Morgue”, de 1841; “The Mystery of Marie Roget”, de 1842; “The Gold Bug”, de 1843; “Thou Art the Man!”, de 1844; “The Purloined Letter”, de 1845.

Mais. A publicação, muitos anos antes de Edgar Poe, do fascinante livro de E. T. A. Hoffmann, “Mademoiselle de Scudéry“, redigido em 1818, é uma obra pioneira injustamente esquecida.

Jurista de profissão, familiariza-se com o Affaire des Poisons, dos tempos de Luis XIV, tanto os da envenenadora Brinvilliers, como dos da chamada La Voisin; a corrupção prolifera no dito “Grand Siècle”.

Já exaustivamente abordados por Voltaire (“Depuis 1670 qu’ Egidi avait commencé à faire des poisons, jusqu’en 1680, le crime infecta Paris”) e, naturalmente, (meio ficção, meio realidade), Hoffmann pensa relatar outra série de crimes de um serial killer…

E surge o talvez primeiro relato de crime em série: os assassinatos demenciais do joalheiro Cardillac (“Mademoiselle de Scudéry” – 1818)!

Ainda outra fonte, igualmente decisiva, é o dito “romance de cordel” (roman- feuilleton), quase sempre estilisticamente primário, forma embrionária de romance de aventuras, de enredo confuso e pleno de contradições grosseiras, misto ambíguo de peripécias viris, com muito crime (de aparição recorrente, por vezes forçada), dimensões gargantuescas de milhares e milhares de páginas, vendido em fascículos e pago à linha.

Mas defendido por muitos como uma das formas mais importantes de entrada da literatura de tempos livres, no nascente proletariado industrial e pequena- burguesia urbana do século XIX.

Ponson Du Terrail (“Rocambole”); Eugène Sue (“Les Mystéres de Paris”); Ernest Capendu (“Les Mystères du Bagne”); Paul Féval (“Les Habits Noirs”), são folhetinistas que usam com frequência (por vezes coerentemente), na trama das suas obras intermináveis, sociedades criminosas secretas, malfeitores, assassinatos misteriosos, raptos clamorosos, autoridades persistentes.

O folhetim é, para a literatura, o que a série da televisão (“X-Files“) ou do cinema (“Tolkien”; “Rambo”; “Star Wars”) são para a sétima arte.

Os ingredientes do folhetim eram sempre os mesmos: perigo, que uma ingénua, ou um jovem virtuoso e injustiçado, acabavam por vencer, aventura, mistérios, ação intensa e final feliz, que se eternizava e fugia ao leitor, de episódio em episódio.

Basta ler os folhetins de Rocambole, para nos percebermos que os seus heróis, são os antepassados inquestionáveis de Edgar Wallace, Albert Bonneau ou Nick Carter…

Sherlock Holmes e Dr. Watson

Outra fonte importante é a exploração, oriunda já do século XVIII, sempre popular e bem vendida, das façanhas dos bandidos de bom coração que, mesmo sem as amáveis preocupações de Robin Hood, roubavam, matavam, espoliavam sem piedade, mas sabiam ter um gesto de nobreza (aqui e além), que conquistava o coração da opinião pública.

Henry Morgan, Cartouche, Dick Turpin, Mandrin ou William Kidd, cujas vidas a tradição oral transformava, alindando-as prodigiosamente, antes de serem (ainda mais mentirosamente), dulcificadas pela pena dos escribas.

Acabaram por dar origem, como se sabe, a uma longuíssima série de novos romances de cavalaria, enobrecendo façanhas torpes e fazendo de assassinos brutais, paladinos “sans peur et sans reproche“.

É na esteira desses malandros simpáticos, desses Robin Wood em tempos da Regência de Orléans ou, mais tarde, do capitalismo vitoriano precoce, que surgirão os antepassados dos Raffles (H.W. Hornung / Barry Perowne); Arsène Lupin (Maurice Leblanc); Saint / Simon Templar (Leslie Charteris); do amoral e repulsivo Fantômas (Pierre Souvestre e Marcel Allain); Parker (Richard Stark); John Mannering, alias, “The Baron”; Richard Rollinson, alias “The Toff / Le Prince” (John Creasey); o ladrão-livreiro Bernie Rhodenbarr (Lawrence Block); John Dortmunder (Donald Westlake).

Tão indispensáveis à génese da literatura de crime e mistério, como o detetive privado, o amador ocioso ou o polícia profissional.

Uma última fonte, ainda, é a busca de documentação nos julgamentos de crimes, sensacionais ou meramente de tórrida paixão humana (“Trial for Prosecution”), o trabalho de investigação dos polícias, os chamados “Police Procedurals”. Nestes domina o aspeto documental (Superintendant Jane Tennyson, em “Prime Suspect”, de Lynda La Plante, ou o 87th Precinct, de Carella, criado pelo norte-americano Ed McBain).

Também parece relevante a apresentação reabilitadora dos técnicos da medicina legal ou farmácia (essenciais na descoberta do crime): os norte- americanos Christianna Brand, em “Narcosis”; Robin–Robert William, Arthur- Cook; Mary Higgins Clark, em “The Clinic of Dr. H.”, ou sobretudo, a criadora da Drª Kay Scarpetta, médica patologista, caracterizada psicologicamente de forma admirável (“From Potter’s Field”; “Coma”) através da torturada personalidade da escritora que dá pelo nome de Patricia Daniels Cornwell.

Os crime labs (Jeffery Deaver e o seu tetraplégico Dr. Lincoln Rhyme; as séries televisivas C.S.I. – Miami, New York, Las Vegas, centradas em David Caruso, Gary Sinise e William Petersen).

O rico filão da atividade jornalística, ao serviço da descoberta e elucidação do crime (o canadiano Harry Carmichael ou o sueco Stieg Larsson, na sua genial trilogia “Millennium“) ou a psiquiátrica (Séries televisivas “Profiler”, com Robert Davi ou “Criminal Minds“, com Joe Mantegna e William Gibson; o clássico Doutor Lazlo Kreizler, trágico herói, criado por Caleb Carr ou o profiler Joshua Brolin, do francês Maxime Chattam, o psiquiatra vienense Max Liebermann, este engendrado por Frank Tallis).

Ou até a recente moda esotérica de análise pseudo-erudita e académica de símbolos e sinais, tendo como protagonistas Dan Brown, Matthew Pearl, ou Glenn Cooper.

Novos ramos de atividade ou ciência, aplicados ao estudo do crime ou dos criminosos… como vector de toda a história.

O romance ou conto curto, como utensílio privilegiado, o estilo conciso, quase como um relato científico de quem “sabia e estava lá” …

Um destes novos autores, inovador talentoso (o norte-americano Caleb Carr), apresenta, nos seus romances até agora publicados, uma equipa de investigação que faz o pleno: três polícias, dos quais um de formação médica e farmacêutica, um jornalista, um médico, especialista em psicopatologia criminal, numa abordagem psicanalítica…

E talvez agora já me seja oportuno referir os “pais-fundadores” (“os”, não “o” …).

O americano Edgar Allan Poe merece figurar, neste contexto das “fontes e origens”, nos primeiros lugares. Mas a par de outros precursores, igualmente decisivos na maturação do género.

Poe é excecional, sobretudo, por ter sido (sempre criativo, numa prosa fluente e elegante), igualmente, da ficção fantástica, de terror, da antecipação, da história curta de humor ultra-negro.

Ele, que se queria sobretudo poeta (de mérito aliás, muito relativo), foi um precursor de génio noutros géneros que talvez até minimizasse.

Disse, a propósito de Poe, outro grande inclassificável, Jorge Luis Borges: “Existe, no romance policial que segue a tradição de Poe, uma característica que nunca esqueço: a sua construção clássica. Numa época onde todas as artes – literatura incluída – mostram uma acentuada preferência pela desordem, pelo inacabado, pelo atamancado, o romance policial mantem uma tradição clássica de ordem e razão. A trama do romance policial não é improvisada ao acaso; é concebida dentro da lógica mais estrita, a tal ponto que o último capítulo – o que oferece o desenlace, neste caso, a solução – é delineado com o mesmo rigor do último ato de uma tragédia clássica. E muitos dos leitores do romance policial têm o maior dos prazeres em prever, a partir de premissas conhecidas, qual será a solução e seguem os meandros da intriga com um prazer intelectual não mitigado”.

Só que a proeminência de Edgar Poe tem de ser partilhada…

Com figuras e nomes que, um pouco mais tarde foram pioneiros em novas áreas do policial.

E até antecederam temporalmente, como referi, o sombrio poeta de Boston… Por exemplo, em 1956, o Professor Jacques Barzun[3], descobre Beaumarchais (dezenas de anos antes de Poe, Caleb Williams, Vidocq, …) como um dos progenitores do mistério.

Dramaturgo francês, diplomata, espião e político (hoje diríamos assessor em política externa…) na corte francesa, Pierre Augustin Caron de Beaumarchais (1732-1799) é sobretudo conhecido pelo carácter progressista (em relação aos direitos das mulheres) das suas peças teatrais, em que se basearam, entre outros, os libretistas dos compositores Wolfgang Amadeos Mozart (1756-1792); Gioacchino Rossini (1792-1868) e Darius Milhaud (1892-1974) para as suas óperas “Le Nozze di Figaro”, “Il Barbiere di Siviglia” e “La Mère Coupable”, respectivamente apresentadas em 1786, 1816 e 1954.

No registo que nos ocupa, Beaumarchais, numa short story, mostrando- se homem do seu tempo, no registo urbano do enciclopedismo dominante, resolve o problema detectivesco de determinar a idade de uma pessoa comum, numa grande cidade, por raciocínios, apenas estribados num objecto pessoal (uma capa de senhora, em “tafetá” preto) que a mesma perdeu.

Com efeito, em “Mélanges” (Oeuvres Complètes), sob o pseudónimo de “L’Amateur Français”, à mistura com muitas flechas envenenadas endereçadas a Voltaire, por Zadig interposé, o nosso autor, em carta endereçada ao diretor do Morning Chronicle, de 6 de maio de 1776, com o título de “Gaîté faîte à Londres” comunica que, dois dias antes, encontrou, num salão de baile, uma capa de senhora, em tafetá preto, que deseja restituir à legítima proprietária. E, imenso de certezas, afirma:

“… informo que a pessoa que a usava trazia também na cabeça, plumas cor- de-rosa; brincos (pendentes) de diamantes … é alta, loura, de pele de uma alvura pouco usual … muito jovem, com menos de vinte anos … um tanto distraída … gosta muito de dançar”.

Após o que, qual Sherlock Holmes, passa a demonstrar cada uma das suas descrições de alguém que nunca viu na sua vida…

Não podemos nunca olvidar (neste recordar das origens) o britânico William Godwin, pelo seu romance “Caleb Williams”, de 1794. Diz-nos Godwin, no prefácio: “cingi-me à conceção de uma série de aventuras de fugas e perseguições, receando o fugitivo a todo o momento ser subjugado … pelo perseguidor, pela sua astúcia e recursos …“.

Quantas séries de TV e filmes, de David Janssen, Harrison Ford ou Will Smith, se baseiam nisto?

Perry Mason e a sua secretária Della Street interpretados no cinema por Raymond Burr e Barbara Hale

Não estamos distantes do “Master of Ballantree”, de Stevenson e de “Brighton Rock”, de Graham Greene.

O protagonista da obra de Godwin, Williams, é perseguido pelos agentes do assassino Falkland e digo-vos que nenhum romance de perseguição de polícias e ladrões é mais implacável, ou a sua atmosfera mais claustrofóbica. O calvinista Godwin é considerado, pelo conjunto da sua obra, no século XVIII um romancista “doutrinário”.

Mas fará escola.

Pelo que não nos admira que outra obra, “Pelham”, de 1828, de Lord Bulwer- Lytton (que certamente lera Godwin), é um trabalho de investigação de um detective, que salva um inocente da forca…

Ora a trama do desvendar de uma malfeitoria, necessita de “polícias” …

Di-lo um ex-forçado, Gibassier, ao polícia, Monsieur Jackal, no romance “Les Mohicans de Paris” (1854), onde Alexandre Dumas resolve também explorar o tesouro inesgotável dos “romans-fleuve”, as intermináveis milhares de páginas, servidas em folhetim: “Um país sem polícia, é um navio sem bússola e sem comando”.

E Émile Gaboriau, Gaston Leroux e, antes dele, Honoré de Balzac, Victor Hugo, Paul Henry Corentin de Féval dão-nos, nas suas descrições, um quadro espantosamente rico e evocador do que será, meio século depois, o pilar fulcral de toda a intriga do policial dedutivo: o detetive, privado ou público… E, acreditem-me, nada lisonjeiro…

Continuemos esta digressão não exaustiva, apresentando a norte-americana Anna Katherine Green, filha de um advogado, especialista em direito penal.

Tendo vivido nos EUA (1846-1935), A. K. Green é tida como uma das pioneiras da literatura policial, pois foi, de facto, a primeira mulher a publicar um romance assumidamente policial, em 1878, “The Leavenworth Case”. É uma “procedural court story”, ou seja, um policial à maneira de Perry Mason.

Na escrita desta fundadora, aparecem imensas deduções inteligentes, são referidas várias possibilidades de cometer o crime, o plano do local onde ocorreu, relatórios médicos determinando causa e hora da morte…

O herói, Everett Raymond, tem já o faro de um Perry, para obter sucesso… Mas não é tudo.

Anna Green escreve mais uma dezena de romances, de cariz decididamente policial-investigatório, que têm como heróis uma inquisitiva proto-Miss Marple, Amelia Butterworth, que orienta e ajuda um polícia de Nova York, Ebenezer Gryce, nalguns dos seus inquéritos.

Sem se integrar nesta saga, Anna Green escreveu ainda mais de vinte e tal romances, de tema policial, mas com uma forte impregnação de melodramas, que os data (e diminui), aliando a isto alarmante mediocridade do estilo narrativo e enquadramento paupérrimo da intriga de quase todos eles.

Rudyard Kipling, mesmo descontando os seus extremismos patrióticos, ao fazer obras (aliás ainda hoje apaixonantes) de enaltecimento dos serviços secretos britânicos, (refiro-me nomeadamente a “Kim”), antecede Erskine Childers e John Buchan na criação de romances de aventuras e espionagem, (ou, se preferirem, com muita benevolência no juízo de valor) o fizera, há longo tempo, James Fenimoore Cooper nos EUA (“The Spy”, de 1821) e o faria Jules Verne, em França (“Michel Strogoff”, por exemplo) …

Mas, apesar disto, como diz U. Eisenzweig.[4] “… Ce n’est pas Poe qui a crée le policier, c’est le policier qui pour naître, réclame un parrain”.

A expressão “literatura policial”, lucidamente referida, como conceito, por J. Dubois, surge muito depois dos primeiros textos em que se pretende fundar (anos 1870-1890, com Conan Doyle, Gaboriau, etc.).

E só retroativamente se atribui, sessenta ou mais anos depois da canónica aparição das obras precursoras, o título de “pais fundadores” a vários escritores (com injusto esquecimento, a meu ver, de Washington Irving, William Godwin, Wilkie Collins, etc.).

Parece-me tentador recorrer a um exercício: tentar identificar, numa observação habitual de cidadão comum, “sinais” que indiciam que certa obra é de crime e mistério. Aparentemente (falaremos disso adiante) o género obedece a cânones ou regras rigorosas, que fixam estreitamente as regras de elaboração da obra e até da sua estrutura narrativa, como até “convenções de conduta” (“não ler logo o fim do livro…”).

Daí, diz-se, a especificidade e originalidade do género. Nada mais falso.

Sherlock Holmes e o Dr. Watson

Perry Mason e a sua secretária Della Street interpretados no cinema por Raymond Burr e Barbara Hale

(continua)

Carlos Macedo

[1] Esdras, 8/2; Neemias 10/7, versão grega; “Ciclo de Daniel”, pesquisas de Qumrâm.

[2] “O Livro das Mil e Uma Noites”, Estúdios Côr, 1957, I, p.13

[3] Historiador norte-americano, de origem francesa, em “World’s Second Most Ancient Detective”, 1956.

[4] In “Autopsies du Roman Policier”, Ed. 10-18, 1983, Pag. 11.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...