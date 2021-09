Alunos do Entroncamento vão a pé para a escola esta quarta-feira

Vou a Pé Para a Escola! Esta quarta-feira, 22 de setembro, os alunos do ensino pré-escolar e do 1º ciclo do Entroncamento vão a pé para a escola, numa iniciativa do Município do Entroncamento em parceria com o Agrupamento de Escolas.

Esta atividade destina-se aos alunos do ensino pré-escolar, 1º ciclo do ensino básico, tendo como objetivo incentivar as crianças e famílias a deslocarem-se a pé para a escola e à adoção de estilos de vida ativos e saudáveis, na promoção de sociabilidade entre as crianças da mesma escola.

A iniciativa Vou a Pé Para a Escola! irá funcionar com partida às 8h45 de pontos de encontro definidos para cada escola. Em cada ponto de encontro estará um Guia que irá “dar boleia” aos alunos até à escola, contando com a colaboração da Polícia de Segurança Pública.

ALUNOS DA EB BONITO PARTIDA – 8h45 Igreja de Nossa Senhora de Fátima Lidl (Rua da Maruja) e Pastelaria “Ice Cream” Unidade de Cuidados Continuados

ALUNOS DA EB ZONA VERDE e EB ANTÓNIO GEDEÃO PARTIDA – 8h45 Igreja da Sagrada Família Praça Salgueiro Maia Estação da CP

