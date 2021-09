Avishai Cohen, Gisela João, Rui Massena, Russian Classical Ballet e muito mais no Teatro Virgínia

O Teatro Virgínia em Torres Novas divulga a sua agenda de espetáculos para os meses de outubro a dezembro.

teatro para crianças – A Quinta dos Animais, de Tónan Quito

A temporada abre com uma peça de teatro para crianças – A Quinta dos Animais, de Tónan Quito, a partir da obra de George Orwell. Trata-se de um texto político e satírico, mas também uma fábula sobre o modo como nos relacionamos com o outro. A sessão terá lugar no dia 2 de outubro, às 11h. Na véspera haverá uma sessão para escolas.

Rui Massena

A 9 outubro, Rui Massena aborda o seu reportório de forma intimista, através de uma seleção pessoal de temas dos seus quatro discos editados, abrindo também a porta à apresentação de novas canções. O espetáculo, inserido na programação Caminhos da Pedra, da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, tem entrada gratuita mediante levantamento prévio de bilhete.

peça de teatro Prestes a Acontecer, um texto de António Prestes

Uma semana mais tarde, desta feita no âmbito da programação cultural em rede VOLver, entra em cena a peça de teatro Prestes a Acontecer, um texto de António Prestes com encenação de Eduardo Dias, também com entrada gratuita.

Nos Tempos de Gungunhana, de Klemente Tsamba, uma peça baseada na tradição oral dos contadores de histórias africanos,

A 23 outubro é a vez de Nos Tempos de Gungunhana, de Klemente Tsamba, uma peça baseada na tradição oral dos contadores de histórias africanos, onde um único elemento se desdobra em vários personagens e com a cumplicidade do público, retrata alguns dos episódios mágicos paralelos à vida do célebre rei tribal moçambicano Gungunhana.

André Henriques (da banda Linda Martini) traz-nos Cajarana, o seu primeiro disco a solo

Para celebrar o 65.º aniversário da inauguração do atual edifício do Teatro Virgínia, André Henriques (da banda Linda Martini) traz-nos Cajarana, o seu primeiro disco a solo, lançado em 2020 num concerto de entrada gratuita no dia 27.

performer e coreógrafo Henrique Furtado Vieira apresenta o espetáculo de dança Diálogos

A terminar o mês, o performer e coreógrafo Henrique Furtado Vieira traz Diálogos, no dia 30.

Peça Damas da noite, de Elmano Sancho

Novembro inicia com a peça Damas da noite, uma farsa em que Elmano Sancho evoca a conflituosa reviravolta de expectativas em torno do seu nascimento, no dia 5.

fadista Ana Dória

No dia seguinte, a fadista Ana Dória faz uma viagem pelo fado mais tradicional até aos nossos dias em Transição.

A 12 de novembro, o Teatro Maior de Idade estreia a peça Depara, a partir das cartas do pintor Carlos Reis, grande parte delas para o seu filho, João Reis.

Avishai Cohen

Arvoles, o mais recente trabalho de Avishai Cohen, será o ponto de partida para um concerto com uma nova formação, no dia 14 de novembro, domingo, a partir das 17h30.

Airbnb & Nuvens: uma rádio novela com encenação de Manuel Tur

No dia 20, o Teatro Virgínia recebe Airbnb & Nuvens: uma rádio novela com encenação de Manuel Tur, que aborda uma reflexão sobre o processo de comunicação, expondo em palco a mecânica do teatro radiofónico, os seus artifícios, recursos e métodos.

Romeu e Julieta, uma versão marcada por uma velocidade vertiginosa e invisível, a de uma era digital, numa versão de John Romão a partir do texto de William Shakespeare.

A 4 de dezembro, sobe ao palco uma versão da peça Romeu e Julieta, marcada por uma velocidade vertiginosa e invisível, a de uma era digital, numa versão de John Romão a partir do texto de William Shakespeare.

Trio Piazzolla Lisboa,

No dia 7, terça-feira, véspera de feriado, atua o Trio Piazzolla Lisboa, considerado o mais influente agrupamento de música de Piazzolla em Portugal.

Gisela João apresenta ao público torrejano o seu terceiro álbum AuRora

Gisela João apresenta ao público torrejano o seu terceiro álbum AuRora o seu registo mais pessoal e intimista, onde pela primeira vez revela os seus dotes de letrista e compositora, no dia 11 de dezembro.

bailado O Quebra-Nozes, pela Russian Classical Ballet,

A temporada termina a 18 de dezembro com o bailado O Quebra-Nozes, pela Russian Classical Ballet, prestigiada companhia de Moscovo dirigida pela famosa bailarina Evgeniya Bespalova

No âmbito do Lab Criativo, destaque para diversas oficinas, leituras encenadas, ensaios comentados e o início de um novo ciclo para o Atelier Teatral dos Miúdos e Grupo de Teatro Juvenil do Virgínia.

Os bilhetes estarão à venda a partir de hoje, 21 de setembro, às 15h, na bilheteira local (segunda a sexta das 15h às 18h30), nos pontos aderentes Fnac e Worten e online em www.bol.pt

Mais informações sobre os espetáculos em www.teatrovirginia.pt

