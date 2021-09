CDU de Santarém dedica a última semana de campanha à cultura

Na última semana de campanha a CDU Santarém dá destaque ao sector da Cultura através da iniciativa “à conversa …”, que tem lugar no dia 22, quarta-feira, pelas 21h00, no Fórum Actor Mário Viegas.

Para esta conversa foram convidados vários artistas, associações e agentes culturais do concelho e a moderação estará a cargo do jornalista Pedro Tadeu.

O objectivo é ouvir os artistas do concelho, conhecer as suas dificuldades e apresentar as propostas da candidatura da CDU para esta área, tendo sempre como foco a necessidade de uma nova política cultural.

A campanha segue ainda pelas freguesias de Casével, Vaqueiros, São Vicente, Azoia de Baixo, Achete e Póvoa de Santarém, onde as iniciativas contam com a presença de André Gomes, candidato à Câmara Municipal e Rita Correia,

candidata à Assembleia Municipal.

Na cidade de Santarém, a candidatura marca presença no Graínho e Fontainhas, nos Bairros do Mergulhão, Alto-do-Bexiga, Jardim de Cima e de Baixo.

A acção de encerramento da campanha tem lugar na sexta-feira, dia 24, com uma Arruada, que atravessará a cidade desde a Av. dos Forcados Amadores de Santarém, até ao Jardim da República, passando pela Rua João Afonso, Praça

Velha, Rua Serpa Pinto, Rua Teixeira Guedes, Rua Capelo Ivens e Largo do Seminário.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...