Depois da ideia, o modelo de negócio -NERSANT avança com ciclo de workshops “como montar o seu negócio em 6 passos”

O ciclo de workshops online promovido pela NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém sobre o tema “Como montar o seu negócio em seis passos” avançou com a segunda sessão dedicada à elaboração do modelo de negócio.Depois do primeiro workshop sobre a ideia de negócio, realizou-se no dia 16 de setembro a segunda sessão online agora dedicada à conceção do modelo de negócio.

A sessão foi dirigida por Teresa Moleirinho, da NERSANT, que começou por desafiar os participantes a questionarem-se sobre o que pretendem produzir, quem serão os seus clientes, para quem pretendem vender os seus produtos ou serviços, isto de forma perceber desde início a viabilidade do negócio.

O conceito de modelo de negócio é aqui entendido como um conjunto de elementos interligados que em conjunto criam e devolvem valor. O objetivo do modelo de negócios é identificar os recursos, competências e parcerias necessárias para o negócio. Como vamos implementar o negócio, com que recursos, parcerias, atividades, financiamento? Quanto vamos vamos cobrar pelo produto ou serviço?

A técnica da NERSANT utiliza o modelo Canvas, que permite descrever o modelo de negócio de forma gráfica e simples, com o preenchimento de nove campos: proposta de valor, atividades principais, relacionamento com clientes, canais de distribuição, segmentos de clientes, fontes de receita, estrutura de custos, recursos principais, parcerias principais. Campos que deverão responder a questões como: qual a proposta de valor? O que vamos oferecer aos clientes? Como vamos resolver os seus problemas e necessidades? Quem vão ser os clientes? Como vamos concretizar a atividade? Com que fontes de receita? Quanto vamos cobrar aos clientes e gastar para realizar a atividade? Como nos vamos diferenciar da concorrência?

Todo um conjunto de questões para refletir, entre as quais deve ser dada especial atenção à estrutura de custos: quais os custos relacionados com a operacionalização da atividade, custos fixos e variáveis, por um lado, e por outro, as fontes de receitas, que deverão resultar de uma análise ou inquérito de mercado, para saber quanto é que os clientes estão dispostos a pagar pelo produto ou serviço. Só então será possível perceber se o negócio terá ou não viabilidade.

No final, foi lançado o desafio aos participantes do workshop para que reflitam nestas questões e esbocem um modelo de negócio.

Nova sessão online sobre plano de negócios na quinta-feira

Na próxima quinta-feira, 23 de setembro, o ciclo de workshops vai continuar. Com mais de meio milhar de pessoas inscritas, estas sessões têm uma periodicidade semanal, até 14 de outubro e destinam-se a todas pessoas com espírito empreendedor, que ambicionem ter o seu próprio negócio, e queiram saber como passar do sonho à realidade.

As inscrições são gratuitas (https://nersant.pt/agenda/), mas obrigatórias para receção do link de acesso à sessão.

Próximos temas, à 5ª feira, pelas 14h30: PLANO DE NEGÓCIOS – 23 de setembro de 2021 Inscrições »»» FONTES DE FINANCIAMENTO -30 de setembro de 2021 Inscrições »»» A CRIAÇÃO DA EMPRESA – ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA E OBRIGAÇÕES FISCAIS – 07 de outubro de 2021 Inscrições »»» A CRIAÇÃO DA EMPRESA – OS ASPETOS JURÍDICOS – 14 de outubro de 2021 Inscrições »»»



