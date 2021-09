Governo atribui transportes gratuitos para antigos combatentes

Foi publicada hoje no Diário da República Eletrónico a Portaria n.º 198/2021 que define as condições de atribuição do Passe de Antigo Combatente e os procedimentos relativos à sua operacionalização.

O Passe de Antigo Combatente é uma modalidade tarifária que confere uma isenção do pagamento do título mensal ou de utilização de 30 dias consecutivos, intermodal ou monomodal, vigentes nos serviços de transporte público de passageiros da Área Metropolitana ou Comunidade Intermunicipal (CIM) do concelho de residência habitual do beneficiário.

Esta atribuição de transportes públicos gratuitos aos antigos combatentes surge na sequência da aprovação do Estatuto do Antigo Combatente (EAC), pela Lei n.º 46/2020, de 20 de agosto, em que o Governo, em articulação com as autoridades de transportes de cada área metropolitana e comunidade intermunicipal, decidiu adotar “as medidas necessárias a assegurar a gratuitidade do passe intermodal para todos os antigos combatentes detentores do cartão de antigo combatente, bem como para a viúva e viúvo de antigo combatente.”

“Esta medida, entre outras, consubstancia a expressão de um dever de reconhecimento do Estado português perante os antigos combatentes que combateram ao serviço da nação e configura um instrumento de apoio, sobretudo daqueles que padecem de dificuldades físicas e de carências económicas e financeiras, para os quais a autonomia e a mobilidade são condições indissociáveis para a qualidade de vida e o envelhecimento bem-sucedido e digno”, refere a portaria aprovada pelo Governo.

A par com o Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos (PART) e com o Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público (PROTransP), esta medida constitui um contributo para a promoção do transporte público de passageiros, tornando-o mais atrativo e induzindo padrões de mobilidade mais sustentáveis e com efeito comprovado na descarbonização da mobilidade, promovendo a coesão territorial e social.

A portaria produz efeitos 45 dias após a sua publicação.

