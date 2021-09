O Jardim das Delícias ou a Liberdade por um Canudo

A imagem daquele insólito bouquet de flores que ilustra esta crónica consta do famoso Jardim das Delícias, do pintor flamengo Hieronymus Bosch (1450-1516), fazendo parte do painel central desse tríptico exposto no Museu do Prado, em Espanha.

É claro que os cultos leitores e leitoras do MAIS RIBATEJO não precisam desta explicação (hoje à distância dum click), nem iam, por exemplo, julgar que aquilo é uma representação simbólica de como embelezar alguns canais televisivos cá da praça, esgotos deles próprios e seus elementos.

Duas grandes facções de críticos pictóricos, cristãos e laicos em particular, têm animado o arraial das interpretações desta misteriosa obra ao longo dos séculos, cada uma puxando o pincel do autor para o que mais lhe convém. É velho! Uns, aterrorizados com aquela carnavalização alegre dos cânones bíblicos, tentando meter tudo inteiro dentro das fábulas da Criação divina (painel da esquerda); pecados da humanidade (painel do centro); e no inferno (painel da direita) dos diabos todos que os carregam por andarem há milénios a assombrar os pobres crentes com aquela visão horrenda, como se já não bastasse este vale de lágrimas em que estamos metidos sem culpa.

Outros, mais iscados de positivismo, garantem-nos que aquilo é uma representação avant la lettre da teoria darwinista da evolução das espécies, através de explicações eruditas, complexas, mostrando coisas muito pertinentes que ainda não consegui ver.

O que lá vejo, com as lentes de um leigo, é uma orgia erótica, sobremodo herética para aquela época, que hoje apenas faz sorrir os menos devotos, ou mais abertos às artes e correlatos, com aquilo que, ao autor da paródia, poderia ter custado um bom fogo purificador para aquecer o esqueleto de herege no além, depois dos tratos de polé dos autos, neste. Bons tempos!

Vejo, por exemplo, um alegre bando de senhoras nuas metidas numa piscina abraçando-se; passarões bisnaus cavalgados por homens também nus; monstros inopinados, piores que as manhãs da TVI e das outras, a saltar de tudo quanto é sítio; um porco vestido de freira que beija um tipo que nos olha conformado com a sorte, crítica impiedosa ao clero concupiscente de todos os tempos que o bom Papa Francisco ainda não conseguiu (nem conseguirá) suster.

E no entanto, Bosch era um burguês respeitável, desafogado de dinheiro, mesmo um pouco moralista e criado entre os mitos bíblicos. Também o foram Erasmo (cujo Elogio da Loucura não é alheio a este tríptico), ou Lutero que no ano a seguir à morte do autor deste Jardim das Liberdades, digamos assim, pregou na porta da igreja de Wittenberg um manifesto contra as indulgências do Vaticano que remiam a ouro os pecados daquele mundo de cretinos, tanto como os actuais. Depois, sem Bosch e este quadro adquirido por Filipe II, exposto agora no Prado, não haveria Dali, Miró, os surrealistas e os depois desses (dos portugueses que conheciam aqueloutro tríptico de Bosch no Museu de Arte Antiga não consta algo de idêntico. Parece que depois da Janela de Tomar jamais conseguimos fazer algo de original, nem nos pecados).

Basta de prólogo introdutor, sem segundo sentido nenhum. Vamos ao cabo desta penetrante crónica que por acaso também trata da onomástica delas, das flores, digo, da sua falta ou presença, e várias coisas muito para se meditarem num outro jardim da Liberdade.

Têm noticiado também muito os jornais e o MAIS RIBATEJO que um antigo presidente da Câmara de Santarém está em vias de ser julgado num tribunal local por supostos crimes que advêm de obras efectuadas na ex-Escola Prática de Cavalaria (saravá Salgueiro!) e também no, por ele denominado Jardim da Liberdade (sem flores quase para um jardim, que quanto à liberdade é caso para ver), ambas nesta cidade.

Quanto à primeira, e cito dos jornais, o Ministério Público e a Câmara de Santarém pediram hoje em tribunal de Instrução que o dito ex-autarca, ex-polícia, actual escrevedor de novelas e, parece, também antigo (actual?) comentador televisivo de crimes de faca e alguidar, seja pronunciado precisamente por prováveis crimes num processo de obras realizadas na antiga EPC.

No segundo caso do tal jardim, está acusado de corrupção activa e passiva, branqueamento por, volto a citar, ilegalidades no ajuste directo das tais obras e outros (além de outros com ele). Coisas que o ex-autarca nega afiançando que está inocente, tratando-se tudo de uma judicialização da política. Parece-me todavia que seria pior se fosse uma politização da Justiça.

Um ex-polícia ser acusado de ladrão não é algo de inédito, nem tão pouco um autarca, já o é menos um moralista do crime, televisivo e em prosa. Em prosa, precisamente, que é assunto de que mais entendo (mal e pouco, afirmam uns que não desminto), consegui chegar a meio dalguns livros deste autor (isto não é desfazer, desconstruir dizem os estruturalistas, é um elogio), embora já tivesse lido aquilo tudo de iras etílicas, revoltas do Douro, terras bichosas do demo, sidóneidades e salazarices reacionárias e machistas, com estilo ainda por cima, em Steinbeck, Rebelo da Silva, Tomás da Fonseca, Mestre Aquilino, Fernando Rosas etc. que deve ter sido, mais coisa menos página, onde ele foi beber a inspiração. O que o refundador deste material de primeira, apanhado a cão, vernáculo que não desagradaria ao grande escritor do Homem Que Matou o Diabo (lá por nomear este menos conhecido livro que escapou até agora à romanceação telenovelista deste fecundo escrevinhador de que venho tratando, julgo que não irão julgar agora o herói dele – do livro -, por esta morte diabólica, naqueles obcecados programas de crime e castigo… da paciência dos espectadores que os vêem), dizia eu, que o que resultou desta decantação livresca foi uma xaropada de lugares comuns, diálogos inverosímeis, entremeados de alguma mitologia (num deles p. ex. confunde-se Sísifo com Tântalo, sem levar em conta o tormento também do leitor em lê-lo), e linguagem malcriada, uma das facetas do particular gosto deste autor, na vida real, como provam alguns dos baixos epítetos lançados por ele ao actual (e corajoso, sem qualquer outra apreciação política), presidente da Câmara (do mesmo partido por que ele o foi), seu acusador agora em conjunto com o Ministério Público.

Só mais duas palavras sobre jardins e liberdades.

Entre outros jardins que foram alvo do génio urbanístico deste ex-autarca, está o da República, existente nessa cidade do gótico (que o é, mas em muito menor grau e riqueza, para uma suposta capital dele, que aquele apenas da nave central do mosteiro da Batalha. Enfim, têm-se dito barbaridades piores desta, aqui sim, verdadeira capital dos forais antigos, todos copiados daquele afonsino dos direitos e deveres dos seus habitantes, os primeiros no saimento do rei como reza um dos mais antigos dela e de Portugal).

Desta má intervenção no dito jardim resultou o que lá está: um empedrado obsessivo com a erradicação (e isto é notável!) de quase todas as flores que perfumavam aquele espaço, e moitas onde se albergavam as aves que o animavam com suaves gorjeios; um coreto deserto no meio do calor tórrido que no verão refracta das pedras, onde antes existiu outro rodeado de um fresco lago em que nadavam peixes e cisnes, e nas tardes primaveris se escutava o coaxar amoroso das rãs, por entre as avencas húmidas que o enchiam de vida.

A toda esta pobreza franciscana, preside hoje a estátua daquele santo de Assis, amigo de aves e rios, que nunca lá pôs as mimosas sandálias, mandado colocar pelo mesmo ex-autarca, que mais parece que o celebra a ele como beato. Se fosse um escrevedor de novelas mais culto e conhecedor da história desta cidade e literatura nacional, teria posto ali a estátua de uma glória, talvez a maior, da dramaturgia nacional, que além de escrever nesta cidade a Farsa dos Almocreves (uma farsa boa para os scalabitanos que votaram nele), esteve lá, naquele exacto local em que está o poverello , onde pregou aos frades que acusavam os judeus de serem culpados pelo grande terramoto de 1531 que destruiu meia cidade aqui, em Lisboa etc., um sermão que é hoje ainda exemplo notável de fé na ciência, multiculturalismo, bom senso, e exemplo, ele sim, de bem falar e escrever em português.

Repetiu outrossim, o ex-autarca, agora indiciado por crimes, este árido e desenraizado conceito urbanístico no, por ele denominado Jardim da Liberdade (palavra ambígua, terrível e ampla, que vai daquela corajosa figura que primeiro a mostrou pintada, conduzindo o povo escravo, de Delacroix; à do poema imortal de Paul Éluard; até à mais recente e trágica daquele Arbeit Macht Frei de tenebrosa memória). Embora aqui, para ser justo, a ideia não tenha sido má de todo, fora a aridez e o resto, alguém, mais dentro da cultura e alma milenar de uma cidade habitada por gregos, fenícios, romanos, visigodos, muçulmanos quase tanto como o que já leva de cristãos, com a arte e vestígios de todos estes povos, talvez embelezasse melhor aquele jardim e cidade, quase o que um dia um outro autarca, o qual, apesar de pequenos erros, verdadeiramente a amou (e ama), e é de lá, quis que ela fosse: UMA CIDADE DO MUNDO.

Mas há pior! Atribuiu o tal ex-autarca, agora a contas com a Justiça, a uma empresa de Braga, por muitas décadas, o monopólio do dinheiro que rendem e renderão no futuro, os parquímetros de toda esta nobre cidade. Ou seja, como diria de novo mestre Bordalo Pinheiro, que inventou este conhecido adágio, os scalabitanos ficaram a ver Braga (e o seu dinheiro hipotecado por décadas), por um canudo! Porém, para quem ama a antiga arte da tauromaquia, sempre lá ficou, nesse tal jardim, aquele jocoso par de cornos à beira do caminho (Drummond, sempre) para a Ribatejana, que é (se não for outra coisa pior), curiosamente, uma paródia (que Bosch reconheceria sem esforço como influência sua), à coragem dos centenários forcados desta cidade, metamorfoseados na caricatura daqueles simples pinos de bowling, o que (aqui para nós que não somos aficionados, respeitando embora a mitologia respectiva, hoje a terminar uma faena milenar heróica), é, para um alentejano como o ex-autarca, que veio para cá vestir-se à Ribatejo de marialva, com chapéu à mazzantini, calça justa e botas à prateleira, em tardes ardorosas de toiros embolados, um certo desrespeito pela já combalida aficion local e nacional. Há, é evidente, outras leituras sobre este conjunto figurativo, mas essas deixo-as para hermeneutas mais habilitados para estas aceradas semiologias, como p.ex. os daquele magnífico Jardim das Delícias de Hieronymus Bosch. Vale.



Mário Rui Silvestre

