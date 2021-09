Santarém vai receber grande evento internacional de jiu-jitsu

Chama-se “X Pro Jiu-Jitsu” e é um dos maiores eventos do género já consagrados a esta modalidade no distrito de Santarém. Realiza-se já no sábado, dia 25 de Setembro, no Centro de Eventos e Negócios de Santarém (junto ao CNEMA). Esta competição internacional, estruturada no modelo “lutas casadas”, conta com a organização da MF Team, academia que diariamente dinamiza aulas de jiu-jitsu na sede do Vitória Clube de Santarém.

Na cidade escalabitana, são esperados 30 atletas de diversas nacionalidades, oriundos não só de outros pontos do País, mas também de Espanha, França ou Alemanha, que acorreram ao convite para ofertar à plateia 15 combates, previstos para o período compreendido entre as 19h00 e as 22h00.

Mizael Fraga, antigo hexacampeão brasileiro e conceituado instrutor responsável pelas aulas na sede vitoriana.

Como prato forte, destaca-se o duelo principal, que oporá os brasileiros Bitim (FT Team, Lisboa), que já colecionou títulos de campeão europeu, português e espanhol (peso e absoluto), e Mizael Fraga, antigo hexacampeão brasileiro e conceituado instrutor responsável pelas aulas na sede vitoriana.

“Lutando pela causa do próximo” é o mote para um evento que reservará parte da receita de bilhética para a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental (APPACDM), visando a aquisição de material desportivo, e que poderá ser acompanhado em direto através do canal oficial de YouTube, em https://www.youtube.com/channel/UCsEjCLwG7jfot7hwR9xD0bA.

O jiu-jitsu vem contando com cada vez mais alunos na casa do Vitória Clube de Santarém, que tem as portas abertas, de segunda a sexta-feira, para receber todos os interessados em contactar com esta empolgante modalidade.

