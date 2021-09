Semana da Saúde Mental de 8 a 14 de outubro no Hospital de Santarém

A Semana da Saúde Mental decorrerá entre os dias 8 a 14 de outubro, no Hospital Distrital de Santarém (HDS), no âmbito do Dia Mundial da Saúde Mental. A iniciativa é dinamizada pela Associação r.INserir – projeto OficINa – Arte Bruta Inclusiva, o Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental e a Unidade de Psicologia do HDS.

O programa inicia-se com uma tertúlia dedicada ao tema “A arte cura?”, que terá lugar no dia 8 de outubro e será transmitida em direto através do Facebook do Correio do Ribatejo e do HDS.

Seguem-se dois workshops abertos à comunidade no dia 13 de outubro (manhã- 10h; tarde – 14h), com a duração de 3 horas, sujeitos a inscrição através do email r.inserir@hds.min-saude.pt até ao dia 8 de outubro (limite de 10 inscrições cada um).

Finalmente, no dia 14 de outubro, realizar-se-á um workshop netwoking, que contará com presença de representantes da associação r.INseRIR, do Conselho de Administração do HDS, da Câmara Municipal de Santarém, da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) e da Nersant.

Ao longo da Semana da Saúde Mental decorre nas instalações do HDS a “Campanha Pensa Positivo, Ganha Saúde”, que visa promover a Saúde Mental através de mensagens positivas, dirigida a utentes e profissionais do Hospital.

