Presidente da Câmara reivindica junto do Governo novo centro de saúde para o Cartaxo

O autarca quer que “novo centro de saúde seja considerado no plano de investimentos do Ministério da Saúde, e que o centro de saúde de Pontével, assim como, a extensão de Vale da Pedra, sejam requalificados”.

A extensão de saúde de Valada reabriu faz hoje 3 anos porque a Câmara Municipal assumiu 36 mil euros de obras em 2018. Estamos dispostos a participar nas soluções que se vierem a encontrar, mas a autarquia não se deve substituir à administração central que tem a obrigação de manter o investimento na estrutura do Serviço Nacional de Saúde, o único que, em situação de pandemia, soube dar a resposta que o país precisou”, defendeu Pedro Magalhães Ribeiro.

O presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, Pedro Magalhães Ribeiro, assumiu, na reunião de Câmara Municipal que decorreu ontem, dia 5 de julho, no edifício-sede do Município, que “a construção de um novo centro de saúde no concelho, é uma reivindicação que vamos levar à Ministra da Saúde, em reunião de trabalho que já solicitámos”.

O autarca informou que, em março “inscrevemos um novo centro de saúde no Plano de Recuperação e Resiliência, como investimento em saúde, prioritário para o nosso concelho”. Pedro Magalhães Ribeiro lembrou que o Centro de Saúde do Cartaxo foi inaugurado em março de 1993, “é um equipamento com 24 anos, que serviu a saúde no nosso concelho durante quase um quarto de século. É um espaço que já não responde às necessidades dos 15 mil utentes ali inscritos, nem proporciona aos profissionais de saúde condições dignas para o exercício das suas funções. Dignificar a saúde pública e os seus profissionais, é dignificar a saúde pública e os nossos concidadãos”, defendeu o autarca.

Entre as reivindicações que Pedro Magalhães Ribeiro quer apresentar pessoalmente à Ministra da Saúde, estará também a requalificação do edifício que acolhe a Unidade de saúde Familiar D. Sancho I, em Pontével, assim como, a sua extensão em Vale da Pedra.

Em 2018, a Câmara Municipal do Cartaxo e a Junta de Freguesia de Valada, juntaram esforços e assumiram as obras de requalificação da extensão de saúde de Valada. “Um investimento superior a 36 mil euros, inteiramente pago pela Câmara Municipal”, afirmou Pedro Magalhães Ribeiro, que lembrou as declarações da então diretora da ACES Lezíria, “esta foi a única maneira e a condição essencial para manter a Extensão de Saúde aberta”.

Junto da Ministra da Saúde, o presidente da Câmara Municipal, volta a reivindicar “condições dignas para os equipamentos que servem a saúde no concelho, a par do reforço do número de médicos de família no nosso concelho. Eta é uma luta que travamos diariamente e que vai continuar”, assegurou Pedro Magalhães Ribeiro, nas visitas que fez ao Centro de Saúde do Cartaxo e ao centro de saúde de Pontével, no mês de junho.

Partilhar isto: Twitter

Email

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Print

Pinterest

Skype



Like this: Like Loading...