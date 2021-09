ALTERNATIVAcom quer afirmar Abrantes através de “marca identitária forte”

Com o lema ‘Missão possível’, Vasco Damas, gestor, é o cabeça de lista do movimento independente ALTERNATIVAcom à Câmara Municipal de Abrantes nas eleições autárquicas, tendo defendido hoje a “reafirmação” da cidade com uma “marca identitária” potenciadora de desenvolvimento.

Questionado sobre os principais objetivos para o desenvolvimento do concelho de Abrantes (Santarém), Vasco Damas, 51 anos, apontou à Lusa a “recuperação e reafirmação de uma marca identitária forte que promova e comunique Abrantes para fora de Abrantes”, a par da “dinamização das Zonas Industriais (Abrantes, Pego e Tramagal) como parte da solução para diminuir o desemprego”.

O candidato do movimento independente, que anunciou pela primeira vez a sua candidatura em novembro de 2019, defendeu ainda a “criação de um modelo de atração e fixação para a juventude”, assim como a necessidade de “melhorar indicadores na Educação e refletir sobre o potencial do Ensino Superior”.

As atenções do candidato são ainda o “reordenamento da floresta”, e o “potenciar o Turismo aproveitando as vantagens competitivas” de Abrantes, como a “centralidade, acessibilidades (N2, N3, N118 e A23), a ferrovia, os rios (Tejo e Zêzere), as lagoas, as paisagens e a gastronomia”.

Vasco Damas assumiu o “compromisso” de, se for eleito, “diminuir a fatura-ambiente referente à água entre 15 e 20%, mantendo o SMAS [Serviços Municipalizados de Abrantes] como património abrantino”, e defendeu a “reabilitação urbana, cuidados de saúde primários de proximidade, recuperar hegemonia no desporto de formação voltando a ter equipas com regularidade nos campeonatos nacionais”, e “promover uma política de inclusão”.

Sem filiação política, o cabeça de lista do movimento ALTERNATIVAcom apontou como “pontos negativos identificados” no concelho a “perda de identidade”, um “défice democrático justificado pela inexistência de debate”, a “elevada taxa de desemprego, brutal quebra demográfica, elevado preço da água (fatura-ambiente)”, e os “indicadores da educação” que revelam “insucesso e abandono escolar acima da média” da região.

Tendo feito notar que “todos estes pontos negativos têm potencial de crescimento e de afirmação de Abrantes como um concelho que reconstrua a confiança, condição basilar para recuperar dinâmica e desenvolvimento”, Vasco Damas elencou ainda a “inexistência de uma sala de espetáculos e de uma cultura de Cultura”, a “negligência na preservação do património”, dando como exemplo o “mercado diário em Abrantes, o Ecomuseu em Martinchel e a Escola nas Mouriscas”, a par da “inexistência de uma estratégia que promova o desenvolvimento integrado”.

O mote da campanha do ALTERNATIVAcom continua a ser “Missão Possível”, disse Damas, tendo feito notar, no entanto, que, “agora, já com quase dois anos de trabalho a identificar problemas e a propor soluções”, juntam à “Missão Possível” um “Ousar sonhar, acreditar e realizar”.

Nas anteriores autárquicas, em Abrantes, o PS elegeu cinco elementos para o executivo, e o BE e o PSD elegeram um vereador cada.

Além de Vasco Damas, os candidatos a Abrantes são Vitor Moura, pelo PSD, Chaleira Damas, pela CDU, Manuel Jorge Valamatos, atual presidente, que concorre pelo PS, Armindo Silveira, atual vereador, pelo BE, e Mário Lucas, que concorre pelo Chega.

As eleições autárquicas estão agendadas para o dia 26 de setembro.

