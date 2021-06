Gisela Matias é a cabeça de lista da CDU à Câmara – CDU anuncia nomes dos candidatos às autárquicas no concelho da Chamusca

Gisela Matias é a candidata da CDU à Câmara Municipal da Chamusca, nas próximas eleições autárquicas. Gisela Matias, de 43 anos, auxiliar Acção Médica, é actual vereadora da CDU na Câmara da Chamusca.

Na apresentação dos candidatos que teve lugar no dia 20, na Chamusca, a cabeça de lista da CDU à Câmara Municipal da Chamusca disse que “ao longo destes 4 anos, enquanto vereadora da CDU, tenho sido a voz dos que me elegeram e a voz daqueles que, mesmo não tendo votado na CDU, sabem que puderam e podem contar com a intervenção e com o trabalho de ligação às pessoas para perceber as suas dificuldades e contribuir para resolver os seus problemas”.

Gisela Matias candidata da CDU à Câmara da Chamusca

Gisela Matias critica a gestão municipal do Partido Socialista, considerando que “revelou incapacidade em dialogar com a oposição e das muitas vezes em que foi questionado primou pelas respostas não convincentes, com um boçal e antidemocrático comportamento. Esta gestão errática e populista conduziu ao definhamento do nosso concelho, criando um ambiente de descontentamento, desencanto e até de medo”.

Conceição Gaudêncio candidata à Assembleia Municipal pela CDU

“Sem investimento não haverá emprego. E sem emprego continuaremos a definhar. A economia deve ser promovida de forma transparente e activa, contribuindo para o desenvolvimento e transformação estrutural da economia local”, defende a candidata da CDU, propondo-se “combater o despovoamento oferecendo qualidade de vida com medidas para a fixação de jovens famílias, defendendo igual acesso aos serviços e aos apoios disponíveis em todas as freguesias têm que ser uma prioridade. Vamos assumir a Cultura e o Desporto como estratégias de desenvolvimento e não apenas como entretenimento ou como forma de superar marcas. É preciso retorno, gerar emprego local e afirmar a identidade do nosso concelho”.

Os nomes dos primeiros candidatos no concelho da Chamusca

São Gaudêncio, de 47 anos, professora, é a candidata à Assembleia Municipal da Chamusca.

João Ricardo Ferreira, de 42 anos, administrative, é o cabeça de lista à União Freguesias da Chamusca / Pinheiro Grande.

António Silva, de 58 anos, maquinista da CP, eleito na Assembleia Freguesia da Carregueira, é o primeiro candidato da CDU à Freguesia da Carregueira.

Já na Freguesia de Ulme, a primeira candidate é Marisa Nunes, de 24 anos, animadora Sócio Cultural.

Na Freguesia de Vale de Cavalos, a cabeça de lista é Suzana Pardal, de 38 anos, animadora cultural.

Na União de Freguesias Parreia / Chouto, o cabeça de lista é Rui Cruz, de 32 anos, técnico de Gestão Ambiental e eleito na Assembleia Municipal Chamusca e na CIMLT.

