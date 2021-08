CDU candidata João Ricardo à Câmara de Vila Nova da Barquinha

João Filipe Ricardo é o candidato da Coligação Democrática Unitária (CDU) à Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha (Santarém), defendendo medidas que reforcem a coesão territorial e alavanquem a dinâmica social, turística e económica concelhia.

“Pensamos que as linhas mestras para o desenvolvimento do concelho não devem assentar, quanto a nós, em soluções faustosas, grandiosas ou megalómanas, mas assentar numa conjugação de pequenas soluções que, empreendidas e organizadas à escala de um pequeno concelho como o nosso, ficarão ligadas entre si e reforçarão a coesão do território concelhio, o tecido económico local, o emprego, o comércio e os serviços a prestar, principalmente, a todos os barquinhenses”, disse hoje à Lusa o candidato da CDU, coligação que junta PCP e PEV.

O militante do PCP, de 68 anos, técnico administrativo, residente em Atalaia, no concelho de Vila Nova da Barquinha, destacou à Lusa algumas das áreas de intervenção que entende como “importantes”, tendo referido o “ambiente, a defesa do património (natural e edificado), histórico, arquitetónico, cultural e associativo, onde se integram as coletividades de cultura, desporto, recreio e tempos livres”, a “defesa do pequeno comércio local (…) e a “revitalização de algumas zonas mais abandonadas e/ou isoladas”.

Por outro lado, acrescentou, a CDU defende a criação de “projetos em áreas de lazer, tempos livres e desporto”, a “inversão do processo de centralização de serviços públicos básicos essenciais, ao nível da saúde, correios, bancos, e educação”, a par de “projetos e/ou planos de maior dimensão, tanto de âmbito concelhio, intermunicipal, ou da região, ao nível da mobilidade e transportes”.

João Filipe da Silva Ricardo, com experiência associativa e autárquica, referiu ainda a importância de projetos de “grande impacto” no espaço territorial, “como a Ponte da Praia do Ribatejo”, sobre o rio Tejo, com limitações rodoviárias e com a circulação a processar-se hoje de modo alternado e regulado por semáforos, “e o Aeródromo de Tancos”, projetos que “poderiam e deveriam estar inseridos no âmbito das Regiões Administrativas, criadas, ou a criar, no âmbito de uma regionalização sempre adiada pelos sucessivos Governos PS e PSD, com ou sem CDS”.

O candidato comunista, atual deputado eleito na Assembleia Municipal e que volta a encabeçar a lista da CDU à Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha depois de ter concorrido nas eleições em 1989, 1997 e em 2005, elencou ainda alguns “pontos negativos” no concelho, tais como o “não aproveitamento do rio Tejo, a desertificação de alguns lugares, a falta e a necessidade de apoio do pequeno comércio, e o fecho de serviços públicos, como a saúde, comércio e correios”, tendo ainda defendido o “retorno à responsabilidade da Câmara da gestão da água doméstica e da recolha dos resíduos domésticos”.

A CDU da Barquinha apresenta Paula Alexandra Duarte, 39 anos, assistente administrativa, como cabeça de lista à Assembleia Municipal, e concorre às quatro freguesias do concelho, nomeadamente a Atalaia, Praia do Ribatejo, Tancos e Vila Nova da Barquinha.

Nas eleições autárquicas de 2017, o PS elegeu quatro mandatos em Vila Nova da Barquinha e o PSD um vereador.

Além de João Filipe Ricardo, pela CDU, são também candidatos à Câmara de Vila Nova da Barquinha o atual presidente do município, Fernando Freire (PS), que se candidata a um terceiro mandato, Paula Gomes da Silva (PSD) e Helder Justino (Chega).

As eleições autárquicas estão agendadas para o dia 26 de setembro.

